Suprema Corte dá aval à ordem de Trump de eliminar 3º gênero em passaportes

A Suprema Corte dos Estados Unidos deu aval nesta quinta-feira (6) à ordem do governo de Donald Trump de identificar os solicitantes de passaportes por seu sexo biológico em vez de pela identidade de gênero.

A medida é o mais recente golpe aos direitos dos americanos transgênero e não binários por parte da corte de maioria conservadora.

Ao retornar ao Salão Oval em janeiro, Trump emitiu uma ordem executiva para aceitar apenas os gêneros masculino e feminino, colocando fim ao reconhecimento oficial de um terceiro gênero, identificado com um "X" nos passaportes americanos.

Os passaportes emitidos pelo Departamento de Estado agora devem indicar o sexo biológico de seu titular no nascimento.

