Suprema Corte dá aval à ordem de Trump de eliminar 3º gênero em passaportes
compartilheSIGA
A Suprema Corte dos Estados Unidos deu aval nesta quinta-feira (6) à ordem do governo de Donald Trump de identificar os solicitantes de passaportes por seu sexo biológico em vez de pela identidade de gênero.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A medida é o mais recente golpe aos direitos dos americanos transgênero e não binários por parte da corte de maioria conservadora.
Ao retornar ao Salão Oval em janeiro, Trump emitiu uma ordem executiva para aceitar apenas os gêneros masculino e feminino, colocando fim ao reconhecimento oficial de um terceiro gênero, identificado com um "X" nos passaportes americanos.
Os passaportes emitidos pelo Departamento de Estado agora devem indicar o sexo biológico de seu titular no nascimento.
cl/sst/mvl/rpr/am