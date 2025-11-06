Candidato chileno de extrema direita quer enviar imigrantes irregulares com antecedentes para El Salvador
compartilheSIGA
O candidato de extrema direita à presidência do Chile, Johannes Kaiser, defendeu o uso de força letal contra criminosos e afirmou que enviaria imigrantes irregulares com antecedentes criminais para El Salvador.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Kaiser, um deputado de 49 anos, está em ascensão nas pesquisas para as eleições presidenciais chilenas do próximo dia 16 de novembro. Ele tem 15% das intenções de voto, ocupando o terceiro lugar.
As pesquisas - suspensas desde 2 de novembro - têm sido favoráveis a ele nas últimas semanas, que aparece empatado no terceiro lugar no primeiro turno com a candidata da direita tradicional Evelyn Matthei.
Na primeira posição está a candidata de esquerda Jaennette Jara, seguida por José Antonio Kast, outro aspirante da extrema direita.
Em entrevista à AFP, Kaiser rejeitou o papel das organizações de defesa dos direitos humanos: "Estão sempre protegendo terroristas, criminosos e narcotraficantes", disse, a bordo do ônibus de campanha enquanto se dirigia a um evento na cidade de La Serena.
Proteger os direitos humanos é "impedir que te assaltem à noite, que te deem uma facada pelas costas, que estuprem sua esposa na sua própria casa ou que agridam sexualmente sua filha na escola, (...) não impedir que o assaltante leve um tiro", acrescentou.
O deputado afirmou que gostaria de enviar à prisão de segurança máxima implementada em El Salvador pelo presidente Nayib Bukele para gangues os "estrangeiros ilegais que estão no Chile com antecedentes criminais, membros do Tren de Aragua e de organizações criminosas".
"Meu problema são aqueles cidadãos estrangeiros que não posso devolver ao seu país de origem, porque seu regime criminoso, narcotraficante, (...) não quer recebê-los", disse sobre o governo de Nicolás Maduro.
Atualmente, vivem no Chile cerca de 337 mil imigrantes irregulares, em sua maioria de origem venezuelana.
Os chilenos e as autoridades associam o aumento dos crimes que o país enfrenta à entrada de gangues estrangeiras do crime organizado. A insegurança e o controle migratório têm dominado a campanha presidencial no país.
- Cansado do tema Pinochet -
Kaiser é o fundador do Partido Nacional Libertário, uma afiliação política de extrema direita que criou em 2024 ao abandonar o Partido Republicano.
Seu programa combina mão de ferro para combater o crime e a imigração irregular, com medidas econômicas ultraliberais e um discurso conservador no âmbito social.
Ele ganhou notoriedade no Chile há alguns anos por comentários polêmicos no YouTube, onde questionou o direito ao voto das mulheres, ironizou sobre casos de estupro e vítimas da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que deixou mais de 3.200 mortos e desaparecidos.
O candidato defende a ditadura de Pinochet, mas agora se recusa a falar sobre ele: "Estou cansado do assunto", disse irritado.
Kaiser afirma que incluirá militares em operações em locais onde a polícia não possa entrar, "porque a resistência armada de grupos terroristas ou criminosos é muito forte".
Propõe eliminar os ministérios da Educação, Mulher e Meio Ambiente e retirar o Chile de tratados ambientais como o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e o de Escazú, sobre meio ambiente. "Não gosto da moda climática", declarou.
O deputado ingressou em sete cursos superiores ao longo de 20 anos, como Direito, Filosofia, Economia e Sociologia, mas não concluiu nenhum. Viveu um tempo na Áustria, onde trabalhou como garçom, operário da construção civil e recepcionista de hotel.
Axl/pa/mr/ic/am