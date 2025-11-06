Assine
Macron 'bastante positivo' sobre possibilidade de aceitar acordo Mercosul-UE

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/11/2025 19:28

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou-se "bastante positivo" nesta quinta-feira (6) sobre a possibilidade de aceitar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, bastante criticado na França, embora tenha afirmado que permanece "vigilante".

"Estou bastante positivo, mas continuo vigilante porque também defendo os interesses da França", declarou Macron aos jornalistas, à margem da cúpula de chefes de Estado que antecede a COP30 em Belém do Pará.

