Bombardeiros americanos sobrevoam costa da Venezuela, segundo site especializado

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
06/11/2025 18:53

Dois bombardeiros B-52 sobrevoaram o litoral da Venezuela nesta quinta-feira (6), segundo dados de acompanhamento de voos, a quarta demonstração de força de aviões militares americanos nas últimas semanas.

O sobrevoo faz parte da agressiva campanha militar de Washington contra supostos narcotraficantes na região, com pelo menos 17 ataques que causaram 67 mortos.

Caracas considera que esse destacamento busca, na realidade, uma mudança de regime.

Dados do site Flightradar24 mostraram os dois bombardeiros voando em paralelo ao litoral venezuelano. Em seguida, os aparelhos viraram para nordeste de Caracas, antes de retornarem ao longo da costa e girarem para o norte em direção ao mar.

Esta é pelo menos a quarta vez que aviões militares americanos voam próximos da Venezuela desde mediados de outubro: os B-52 o fizeram em uma ocasião anterior, e os bombardeiros B-1B em outras duas.

Os Estados Unidos também ordenaram ao grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford que se dirija à América Latina, posicionaram caças F-35 em Porto Rico e atualmente têm seis barcos da Marinha no Caribe como parte do que chamam de esforços contra o narcotráfico.

As tensões regionais escalaram como resultado dessa campanha e do aumento da presença militar dos Estados Unidos.

