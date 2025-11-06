Assine
Internacional

Congressistas dos EUA querem ouvir ex-príncipe sobre Jeffrey Epstein

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/11/2025 18:30

Membros democratas do Congresso dos Estados Unidos pediram nesta quinta-feira (6) ao ex-príncipe Andrew que dê um testemunho sobre seus vínculos com o financista falecido Jeffrey Epstein.

Uma carta foi enviada a Andrew Mountbatten Windsor por 16 congressistas democratas da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes.

"Foi divulgado publicamente que sua amizade com o Sr. Epstein começou em 1999, e que permaneceu próximo dele durante e após a sua condenação, em 2008, por proxenetismo envolvendo menores", diz o documento, que menciona as acusações de agressão sexual feitas por Virginia Giuffre contra o irmão mais novo do rei Charles III.

A comissão considera que Andrew "poderia possuir informações valiosas sobre os crimes cometidos pelo Sr. Epstein e seus cúmplices", e solicita que ele "se coloque à disposição para uma entrevista que será transcrita". Os congressistas pediram uma resposta até o próximo dia 20.

É improvável, no entanto, que a iniciativa prospere, uma vez que os democratas são minoria na câmara, e que cidadãos estrangeiros não podem ser obrigados a acatar esse tipo de requerimento.

A AFP entrou em contato com um porta-voz de Andrew, mas não obteve resposta.

eua gb parlamento realeza

