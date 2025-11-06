Autoridades identificam assassino de prefeito mexicano

Autoridades do oeste do México identificaram o assassino do prefeito Carlos Manzo, cujo crime desencadeou protestos desde o fim de semana passado, anunciou nesta quinta-feira (6) o Ministério Público do estado de Michoacán.

O responsável por ter disparado no sábado contra Manzo, presidente municipal de Uruapan, durante um evento público pela festa do Dia de Finados, tinha 17 anos e atendia pelo nome de Víctor Ubaldo, informou em entrevista coletiva o procurador estadual, Carlos Torres.

Ubaldo foi abatido pelos seguranças do prefeito após o ataque, mas sua identidade só foi conhecida depois que sua família reivindicou seu corpo, indicou o procurador.

Apesar de ser menor de idade, as autoridades divulgaram fotografias do rosto de Ubaldo, algo que é proibido por lei no México.

O procurador acrescentou que o autor material do homicídio contou com a colaboração de pelo menos dois cúmplices que ainda não foram detidos.

O crime está "relacionado a grupos do crime organizado", assegurou o funcionário, sem detalhar o nome de algum cartel.

Em Michoacán, uma importante região agrícola que se destaca na produção de abacate e limão, operam pelo menos cinco máfias de narcotraficantes lideradas pelo poderoso Cartel Jalisco Nova Geração.

Inicialmente, dois homens que ficaram feridos no ataque a tiros estavam na condição de "investigados", mas as investigações mostraram que não estiveram envolvidos no atentado. Tratava-se de um integrante da Proteção Civil e de um vereador, informou na segunda-feira o governo estadual.

Em Uruapan, Grecia Quiroz, viúva do prefeito assassinado, o substituiu no cargo e tomou posse na quarta-feira.

O assassinato do prefeito ocorreu poucos dias depois de o líder dos produtores de limão de Michoacán, Bernardo Bravo, ter sido morto a tiros.

