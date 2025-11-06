Conselho de Segurança da ONU suspende sanções contra presidente sírio

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quinta-feira (6) uma resolução dos Estados Unidos para suspender as sanções contra o presidente da Síria, Ahmed al Sharaa, poucos dias antes de sua visita à Casa Branca.

Donald Trump receberá Al Sharaa em 10 de novembro, em um encontro que marcará a primeira visita de um chefe de Estado sírio à Casa Branca.

O Conselho de Segurança decidiu que Al Sharaa e seu ministro do Interior, Anas Hasan Khattab, sejam retirados da lista de sanções a indivíduos e grupos vinculados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, que estão sujeitos a proibição de viagem, congelamento de ativos e embargo de armas.

