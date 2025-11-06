Assine
Macron pede em Belém que líderes ponham 'a ciência frente à ideologia' no tema climático

06/11/2025 16:44

O presidente francês, Emmanuel Macron, fez um apelo aos líderes mundiais para que escolham o multilateralismo e ponham a "ciência frente à ideologia", em declarações nesta quinta-feira (6) na cúpula de líderes, prévia à conferência climática da ONU, a COP30, em Belém.

Macron pediu que se reafirme "o espírito" que permitiu "a adoção do Acordo de Paris", durante uma cúpula climática dez anos atrás, na qual foi acordado reduzir as emissões de gases de efeito estufa para frear o aquecimento global.

