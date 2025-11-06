Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump cogita 'plano B' se Suprema Corte bloquear sua política tarifária

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/11/2025 16:21

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (6) que teria de "preparar um plano B" caso a Suprema Corte anule uma parte importante da política tarifária que ele implementou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acho que seria catastrófico para o nosso país, mas também acredito que teremos de preparar um plano B. A maioria das pessoas me disse que fizemos tudo corretamente", declarou o republicano na Casa Branca.

jz/mr/am

Tópicos relacionados:

comercio eua governo justica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay