PRESIDENTE DA FRANÇA

Pra quem não viu: Macron é agarrado por mulheres em Salvador

Francês foi recebido pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes

06/11/2025 16:37

Macron visitou Salvador para
Macron visitou Salvador para participar da abertura do Festival Nosso Futuro: Brasil-França, diálogos com a África crédito: Reprodução/Brut

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi recebido calorosamente em Salvador (BA) nessa quarta-feira (5/11). Um vídeo que viraliza nas redes sociais mostra o europeu sendo tietado por uma dupla de mulheres e tocando tambor com o grupo baiano Olodum.

Macron passou pela capital baiana para participar da abertura do "Festival Nosso Futuro: Brasil-França, diálogos com a África" e foi recebido pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. Antes do evento, visitou o Centro Histórico de Salvador, onde atraiu dezenas de pessoas.

Uma dupla de mulheres que estava no local agarrou o líder francês e pediu para tirar fotos, emocionadas com o encontro. O vídeo mostra elas tentando se comunicar e agradecendo, mas Macron apenas sorriu diante da situação.

O presidente ainda tocou um tambor do Olodum, cumprimentou várias pessoas e até carregou um bebê no colo.

Macron no Brasil

Nesta quinta-feira (6), ele viajou a Belém (PA) para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), às margens da COP 30.

Macron, contudo, não ficará no Brasil para a conferência climática. Ele tem encontro marcado na sexta-feira (7) com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na Cidade do México.

