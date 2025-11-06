Pra quem não viu: Macron é agarrado por mulheres em Salvador
Francês foi recebido pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes
O presidente da França, Emmanuel Macron, foi recebido calorosamente em Salvador (BA) nessa quarta-feira (5/11). Um vídeo que viraliza nas redes sociais mostra o europeu sendo tietado por uma dupla de mulheres e tocando tambor com o grupo baiano Olodum.
Macron passou pela capital baiana para participar da abertura do "Festival Nosso Futuro: Brasil-França, diálogos com a África" e foi recebido pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. Antes do evento, visitou o Centro Histórico de Salvador, onde atraiu dezenas de pessoas.
Uma dupla de mulheres que estava no local agarrou o líder francês e pediu para tirar fotos, emocionadas com o encontro. O vídeo mostra elas tentando se comunicar e agradecendo, mas Macron apenas sorriu diante da situação.
O presidente ainda tocou um tambor do Olodum, cumprimentou várias pessoas e até carregou um bebê no colo.
Macron no Brasil
Nesta quinta-feira (6), ele viajou a Belém (PA) para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), às margens da COP 30.
Macron, contudo, não ficará no Brasil para a conferência climática. Ele tem encontro marcado na sexta-feira (7) com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na Cidade do México.