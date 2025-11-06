Assine
Noruega quer investir US$ 3 bi em fundo para proteção de florestas

Publicidade
06/11/2025 15:57

A Noruega anunciou a intenção de investir US$ 3 bilhões (R$ 16 bilhões) no fundo para proteger as florestas tropicais, lançado nesta quinta-feira (6) na cúpula de líderes prévia à COP30, a conferência climática da ONU, em Belém.

Este fundo de investimentos tem a ambição de captar US$ 125 bilhões (R$ 668 bilhões) junto a governos e investidores privados para compensar os países que mantiverem de pé suas florestas.

A Noruega propõe, sob certas condições, destinar até 30 bilhões de coroas suecas (aproximadamente US$ 3 bilhões) para o fundo, visto que é "vital frear o desmatamento para reduzir os impactos das mudanças climáticas", disse o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, citado em um comunicado oficial.

app/ffb/mel/mvv/am

