Djokovic avança à semifinal do ATP 250 de Atenas

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 5 do mundo, se classificou para a semifinal do ATP 250 de Atenas ao vencer o português Nuno Borges (N.47) nesta quinta-feira (6).

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-4, em uma hora e 43 minutos.

Na sexta-feira, o sérvio de 38 anos jogará por uma vaga na final contra o vencedor do duelo entre o americano Marcos Giron (N.72) e o alemão Yannick Hanfmann (N.117).

Djokovic já está classificado para o ATP Finals (9 a 16 de novembro), mas ainda não confirmou sua participação. Em Atenas, ele busca seu 101º título no circuito, o que o deixaria mais próximo dos 103 troféus do suíço Roger Federer e dos 109 do americano Jimmy Connors.

Em 2025, 'Nole' só conquistou o ATP 250 de Genebra, disputado no saibro.

Por sua vez, o italiano Lorenzo Musetti (N.9) também avançou à semifinal na capital grega ao vencer o francês Alexandre Müller (N.43) em dois sets (duplo 6-2).

Musetti, que ainda busca a classificação para o ATP Finals, precisa ser campeão em Atenas para garantir a última vaga no torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Seu adversário na semifinal será o americano Sebastian Korda (N.52).

-- Resultados desta quinta-feira do ATP 250 de Atenas:

. Simples masculino - Quartas de final:

Novak Djokovic (SRV) x Nuno Borges (POR) 7-6 (7/1), 6-4

Sebastian Korda (EUA) x Miomir Kecmanovic (SRV) 6-3, 6-2

Lorenzo Musetti (ITA) x Alexandre Müller (FRA) 6-2, 6-4

dga/dam/ag/cb