Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lanterna da Champions, Ajax demite técnico John Heitinga

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/11/2025 15:21

compartilhe

SIGA

O Ajax anunciou nesta quinta-feira (6) a demissão do técnico John Heitinga, após um mau início de temporada, no qual o time ocupa a última posição (36º) na Liga dos Campeões, com quatro derrotas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Ajax está em busca de um novo treinador. Enquanto isso, Fred Grim assumirá as funções de Heitinga", informou o clube em comunicado.

Heitinga estava no cargo desde maio, quando assinou um contrato de dois anos.

O diretor técnico do clube, Alex Kroes, admitiu que a decisão de demitir o treinador foi "dolorosa".

"Sabemos que um novo técnico precisa de tempo para trabalhar com uma equipe que teve mudanças", afirmou o dirigente. "Demos esse tempo a John, mas acreditamos que é melhor para o clube colocar outra pessoa à frente da equipe", acrescentou.

Kroes também colocou seu cargo à disposição, mas a diretoria pediu sua permanência. Seu contrato vai até o final da temporada.

Na última quarta-feira, o Ajax foi derrotado em casa pelo Galatasaray por 3 a 0, em jogo pela 4ª rodada da Champions.

ric/pm/dam/cb

Tópicos relacionados:

fbl ned

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay