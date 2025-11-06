Sabalenka elimina Gauff do WTA Finals; Pegula também avança à semifinal
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, se classificou para a semifinal do WTA Finals após derrotar a atual campeã, a americana Coco Gauff (N.3) nesta quinta-feira (6), em Riad.
Cinco meses depois da derrota para Gauff na final de Roland Garros, Sabalenka conseguiu sua revanche ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-2, e terminou a fase de grupos com três vitórias em três jogos.
Na sexta-feira, a bielorrussa de 27 anos vai enfrentar a americana Amanda Anisimova (N.4), finalista de Wimbledon e do US Open este ano, que terminou a outra chave na segunda colocação.
A outra semifinal será entre a cazaque Elena Rybakina (N.6), que também venceu seus três jogos na primeira fase, e a americana Jessica Pegula (N.5).
Pegula derrotou a italiana Jasmine Paolini (N.8) nesta quinta-feira em dois sets (6-2 e 6-3) e terminou a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota.
Sabalenka, que já está garantida como número 1 do mundo ao final da temporada, segue em busca de seu primeiro título de WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas do ano.
A bielorrussa tem seis vitórias no retrospecto contra Anisimova, que este ano foi campeã dos WTA 1000 de Doha e Pequim.
A americana eliminou Sabalenka na semifinal de Wimbledon, em julho, mas a bielorrussa se vingou na final do US Open no início de setembro, conquistando seu quarto título de Grand Slam.
Caso seja campeã no sábado em Riad, Sabalenka levantará seu quinto troféu nesta temporada, depois do WTA 500 de Brisbane, dos WTA 1000 de Miami e Madri, e do US Open.
Na outra semifinal, Rybakina, que foi a última tenista a garantir vaga no WTA Finals, só venceu um dos quatro confrontos prévios contra Pegula no circuito, mas ambas não se enfrentam desde 2023.
