Norris e Piastri retomam disputa pelo título no GP do Brasil, com Verstappen no retrovisor

Já na reta final da temporada, o britânico Lando Norris defenderá sua liderança do Mundial de Fórmula 1 neste fim de semana, no Grande Prêmio do Brasil, depois de uma vitória dominante no México.

Faltando quatro corridas para o fim do campeonato, Norris lidera a classificação com 357 pontos, um a mais que seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull) ainda tem chances de conquistar seu quinto título consecutivo.

Vencedor no Brasil em 2019, 2023 e 2024, Verstappen está em terceiro com 321 pontos, e sua ascensão nas últimas corridas ameaça desestabilizar a McLaren.

O circuito de Interlagos, em São Paulo, estará em festa, pois terá novamente um brasileiro na pista, com o jovem Gabriel Bortoleto, novato da Sauber. O último representante do país na categoria havia sido Felipe Massa, em 2017.

- Um duelo entre as McLaren na chuva? -

Com sua vitória no México há duas semanas, Norris subiu no degrau mais alto do pódio pela sexta vez no ano (depois de Austrália, Mônaco, Áustria, Grã-Bretanha e Hungria) e recuperou a liderança do campeonato.

O britânico liderou de ponta a ponta e terminou com uma vantagem de 30.324 segundos sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que chegou em segundo.

A disputa com Piastri marcou o ano com os carros dominantes da McLaren, equipe que garantiu no início de outubro o título do campeonato de construtores.

No entanto, existe um elemento que traz incerteza: o prognóstico de chuva ao longo do fim de semana, um fator que prejudicou Norris na disputa pelo título com Verstappen no ano passado.

"Pilotar na chuva é uma das experiências mais difíceis e imprevisíveis que existem. Muitas vezes é divertido e pode ser melhor para as corridas", mas "faz com que as coisas sejam um pouco mais complicadas", disse o piloto da McLaren.

Aliada de Verstappen, a chuva pode ser determinante no fim de semana, já que no GP do Brasil será realizada a penúltima corrida sprint da temporada, uma oportunidade adicional para que o holandês reduza a vantagem dos líderes.

- "Lugar especial" -

O tetracampeão mundial retorna a uma pista que conhece bem. E, falando em chuva, ele deu um show no ano passado debaixo de um temporal.

"Para mim, o Brasil é um lugar especial", disse Verstappen.

Para celebrar a ocasião, ele estreará um capacete com as cores verde, amarela e azul.

"Voltar a uma pista clássica, ver sua atmosfera e ser parte dela é incrível", comentou o holandês em um vídeo publicado nas redes sociais.

Verstappen é namorado da brasileira Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet. Este ano, o casal teve uma filha.

O holandês de 28 anos pode entrar na lista de maiores vencedores do GP do Brasil: o alemão Michael Schumacher tem quatro vitórias e o francês Alain Prost somou seis.

- Fator Bortoleto -

Gabriel Bortoleto, de 21 anos, somou pontos em cinco corridas este ano com a Sauber, sendo o sexto lugar no GP da Áustria a sua melhor colocação.

A expectativa é grande no Brasil, com a estreia da mascote BorBoleto, um trocadilho com o sobrenome de Gabriel, que homenageia o jovem piloto brasileiro.

As vendas de ingressos para o fim de semana em Interlagos subiram mais de 120% este ano, segundo o gerente da empresa Absolut Sport no Brasil, Joaquim Lo Prete.

O público também está ficando mais jovem: a média de idade dos compradores de pacotes vendidos pela companhia Soccer Hospitality, por exemplo, gira em torno dos 30 anos, sinal de uma nova geração de fãs após os anos inesquecíveis de Ayrton Senna.

O último brasileiro a vencer em Interlagos foi Felipe Massa, em 2008, temporada em que foi vice-campeão atrás de Lewis Hamilton, outro piloto admirado pelos brasileiros.

Não foi uma vitória feliz, pois era a última corrida da temporada e o britânico ficou com o título com um ponto de vantagem sobre Massa.

-- Programação do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:

- Sexta-feira:

11h30-12h30: Treino livre

15h30-16h14: Classificação sprint

- Sábado:

11h00-12h00: Corrida sprint (24 voltas)

15h00-16h00: Classificação

- Domingo:

14h00: Corrida (71 voltas)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:

.Campeonato de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 357 pontos

2. Oscar Piastri (AUS) 356

3. Max Verstappen (HOL) 321

4. George Russell (GBR) 258

5. Charles Leclerc (MON) 210

6. Lewis Hamilton (GBR) 146

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 97

8. Alexander Albon (TAI) 73

9. Nico Hülkenberg (ALE) 41

10. Isack Hadjar (FRA) 39

11. Carlos Sainz (ESP) 38

12. Fernando Alonso (ESP) 37

13. Oliver Bearman (GBR) 32

14. Lance Stroll (CAN) 32

15. Liam Lawson (NZL) 30

16. Estéban Ocon (FRA) 30

17. Yuki Tsunoda (JAP) 28

18. Pierre Gasly (FRA) 20

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

.Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 713 pontos CAMPEÃ

2. Ferrari 356

3. Mercedes 355

4. Red Bull 346

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 69

8. Haas-Ferrari 62

9. Sauber-Ferrari 60

10. Alpine-Renault 20

