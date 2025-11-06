Assine
Britânico é preso suspeito de envolvimento em plano de atentados ligado ao Hamas

Um cidadão britânico foi preso em Londres, suspeito de ter vínculos com três supostos membros do Hamas acusados de planejar ataques contra locais judaicos, informaram as autoridades nesta quinta-feira (6).

Paralelamente, na Áustria, a polícia apreendeu armas que teriam sido introduzidas no país com o objetivo de preparar atentados, especialmente contra instituições israelenses ou judaicas na Europa.

O britânico, de 39 anos, foi preso na segunda-feira (3) como parte da investigação, a pedido das autoridades alemãs que buscam sua extradição, informou à AFP a Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido.

Os promotores alemães indicaram em um comunicado que o homem pertenceria ao Hamas e teria transportado armas para Viena.

Eles informaram que se acredita que ele tenha estado em contato com um dos outros três homens que foram presos na Alemanha no mês passado sob suspeita de preparar ataques.

O Hamas negou qualquer vínculo com os três indivíduos.

Tópicos relacionados:

austria gb hamas israel palestinos

overflay