Alemanha planeja apoiar proposta do Brasil de criar fundo mundial para proteger floresta tropical

A Alemanha planeja apoiar a proposta do Brasil de criar um fundo mundial para a proteção da floresta tropical, informaram nesta quinta-feira (6) fontes próximas ao governo em Berlim, antes da conferência climática COP30.

Ainda não foi decidido quanto dinheiro a Alemanha contribuirá para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, em inglês).

Com este fundo, o Brasil espera atrair 125 bilhões de dólares (668 bilhões de reais na cotação atual) em compromissos governamentais e intervenções privadas, poucos dias antes da reunião mundial da ONU sobre o clima na Amazônia.

As fontes citadas afirmaram que o chefe de governo alemão, Friederich Merz, considera interessante a iniciativa de financiamento do TFFF e deseja apoiar o Brasil e demonstrar o compromisso contínuo da Alemanha com os esforços multilaterais em matéria climática.

Merz tem previsto se reunir em privado com o presidente Lula durante sua viagem ao Brasil, informaram as fontes em Berlim nesta quinta-feira.

O Brasil prometeu 1 bilhão de dólares (5,3 bilhões de reais na cotação atual) ao fundo com a esperança de impulsionar os compromissos. O mecanismo realizaria pagamentos anuais aos países em desenvolvimento por cada hectare de floresta que mantivessem em pé.

Segundo as fontes, a Alemanha deixou em aberto, até o momento, a quantia de suas contribuições. Uma fonte indicou, por sua vez, que ainda é necessário examinar os detalhes do funcionamento do fundo, administrado pelo Banco Mundial.

bur-bst/fz/ach/sag/mb/jmo/aa