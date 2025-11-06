Leroy Sané volta à seleção alemã para as Eliminatórias da Copa 2026

Leroy Sané, convocado novamente, e Said El Mala, chamado pela primeira vez, estão na lista de 25 jogadores divulgada nesta quinta-feira (6) para defender a seleção da Alemanha nos jogos de novembro das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Atualmente no Galatasaray, Sané defendeu a 'Mannschaft' pela última vez em junho. Segundo o técnico Julian Nagelsmann, ele está de volta devido "às boas atuações na Liga dos Campeões e no Campeonato Turco".

Já El Mala, de 19 anos, foi convocado depois de ter disputado apenas nove jogos no Campeonato Alemão pelo Colônia, com quatro gols marcados.

O zagueiro Malick Thiaw, do Newcastle, reapareceu na lista depois de dois anos de ausência, após Senegal tentar convencê-lo nos últimos meses a mudar de nacionalidade esportiva para defender a seleção africana.

O atacante Kevin Schade, do Brentford, foi convocado pela primeira vez desde 2024.

Vários jogadores importantes da Alemanha seguem lesionados: os atacantes Kai Havertz, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug e Tim Kleindienst; o goleiro Marc-André ter Stegen e o zagueiro Antonio Rüdiger.

A tetracampeã mundial visitará Luxemburgo no dia 14 de novembro e receberá a Eslováquia três dias depois em um jogo crucial pela vaga direta no Mundial do ano que vem, já que ambas estão com o mesmo número de pontos no Grupo A.

Duas vitórias garantem o primeiro lugar da chave para os alemães e a classificação para a Copa do Mundo. Se terminarem em segundo, terão que disputar a repescagem em março.

-- Lista de convocados da seleção da Alemanha:

- Goleiros: Noah Atubolu (Freiburg/ALE), Oliver Baumann (Hoffenheim/ALE), Finn Dahmen (Augsburg/ALE), Alexander Nübel (Stuttgart/ALE).

- Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund/ALE), Ridle Baku (RB Leipzig/ALE), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt/ALE), Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE), Felix Nmecha (Borussia Dortmund/ALE), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique/ALE), David Raum (RB Leipzig/ALE), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/ALE), Jonathan Tah (Bayern de Munique/ALE), Malick Thiaw (Newcastle/ING)

- Meio-campistas: Nadiem Amiri (Mainz/ALE), Said El Mala (Colônia/ALE), Serge Gnabry (Bayern de Munique/ALE), Leon Goretzka (Bayern de Munique/ALE), Jamie Leweling (Stuttgart/ALE), Leroy Sané (Galatasaray/TUR), Florian Wirtz (Liverpool/ING).

- Atacantes: Kevin Schade (Brentford/ING), Nick Woltemade (Newcastle/ING), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt/ALE), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/ALE)

