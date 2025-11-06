Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia condenou a 13 anos de prisão dois colombianos acusados de combater pela Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/11/2025 12:32

compartilhe

SIGA

Um tribunal administrado por Moscou na região ucraniana ocupada de Donetsk condenou dois cidadãos colombianos a 13 anos de prisão após serem acusados de combater pelas forças ucranianas, informou nesta quinta-feira (6) o procurador-geral da Rússia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O gabinete do procurador disse no Telegram que Alexander Ante e José Medina foram condenados por "participar das hostilidades ao lado das Forças Armadas da Ucrânia".

bur/an/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

conflito justica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay