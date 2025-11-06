Nancy Pelosi, veterana líder democrata no Congresso dos EUA, anuncia aposentadoria

A veterana democrata Nancy Pelosi, a primeira mulher a presidir a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (6) que deixará a política nas próximas eleições.

"Não buscarei a reeleição ao Congresso", disse a democrata de 85 anos em um vídeo dirigido principalmente aos seus eleitores em sua cidade natal de São Francisco.

