Ministro francês pede que UE sancione a plataforma Shein

AFP
AFP
06/11/2025 08:37

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, instou nesta quinta-feira (6) a União Europeia a punir a plataforma de compras online Shein por violar "flagrantemente" as regras do bloco. 

O governo francês iniciou na quarta-feira um processo para suspender a plataforma, que tem sido duramente criticada por vender bonecas sexuais com aparência infantil online. 

O chanceler Jean-Noël Barrot saudou a iniciativa do governo, mas indicou que deseja "ir além" e pediu que a UE tome medidas contra a empresa, fundada na China e atualmente sediada em Singapura. 

"A Comissão iniciou algumas investigações, agora deve dar seguimento com sanções" contra a plataforma, declarou ele à rádio France Info. 

A Shein, que inaugurou sua primeira loja física permanente no mundo em Paris na quarta-feira, é alvo de uma investigação judicial por vender bonecas com aparência infantil e mensagens sexuais.

As investigações, que também afetam plataformas concorrentes como AliExpress, Temu e Wish, concentram-se na "disseminação de mensagens violentas, pornográficas ou degradantes acessíveis a menores".

