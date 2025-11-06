Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Crescimento econômico é responsável pelo aumento das emissões de CO2 mundiais, afirma OCDE

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/11/2025 06:42

compartilhe

SIGA

O crescimento econômico, em particular nos países emergentes, é o principal fator responsável pelo aumento das emissões mundiais de gases do efeito estufa, segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicado nesta quinta-feira (6). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O crescimento econômico é o motor das emissões nos países parceiros da OCDE", afirma a organização internacional, formada por 38 Estados membros, em seu "Observatório da Ação Climática" de 2025. 

Entre os "países parceiros" estão grandes economias emergentes cujas emissões não param de crescer, o que arrasta as emissões do restante do mundo, como China, Índia e Arábia Saudita. E países onde as emissões diminuem levemente: Brasil, Indonésia e África do Sul. 

A redução das emissões é a chave para combater o aquecimento global. Cada décimo de grau adicional acarreta uma série de perturbações para a biodiversidade, o ciclo da água e os desastres naturais.

Nos países parceiros, "o crescimento da população e o forte crescimento econômico pesam mais que os avanços na eficiência energética", explicou a OCDE.

Os economistas da organização calculam que, entre 2015 e 2023, nestes países, onde as emissões aumentaram 19,3% durante o período, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) é o único responsável por um aumento das emissões de 29,5%, muito à frente do crescimento da população (+5,6%).

A OCDE aponta "um ressurgimento da energia térmica a partir do carvão", apesar da "presença recorde de energias renováveis".

Os países da OCDE, com economias industrializadas há mais tempo, "reduziram as emissões melhorando a eficiência energética e recorrendo a energias mais limpas, ao mesmo tempo que continuavam seu crescimento econômico e demográfico", segundo o relatório. 

Entre 2015 e 2023, suas emissões diminuíram 11,3%.

hh/uh/er/hgs/mb/fp

Tópicos relacionados:

brasil clima cop30 economia energia meioambiente onu transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay