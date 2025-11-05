Meghan Markle se prepara para voltar ao cinema
Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, fará seu retorno ao cinema com uma breve participação em um filme que está sendo rodado em Los Angeles, informou a imprensa nesta quarta-feira (5).
A duquesa de Sussex e atriz estava filmando cenas de "Close Personal Friends", que terá a participação de Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson e Henry Golding. Segundo a revista Variety, a comédia "gira em torno de um casal comum que conhece um casal de celebridades durante uma viagem a Santa Bárbara".
Meghan é conhecida por sua participação na série de advogados "Suits" antes de se casar com o segundo filho do rei Charles III, da Grã-Bretanha. Ela não atuava há sete anos, desde que anunciou que estava deixando a profissão.
Harry e Meghan vivem nos Estados Unidos, após romperem com a família real. Desde então, o casal não tem acesso a fundos públicos e depende de um contrato com a Netflix e de uma marca de lifestyle lançada por Meghan.
O contrato com a plataforma de streaming resultou na série "Com Amor, Meghan", em que a duquesa recebe convidados em uma casa fictícia, como uma dona de casa bem-sucedida. Apesar de a crítica ter considerado a série "sem sentido", ela ganhou uma segunda temporada e um especial de Natal, que vai ao ar no mês que vem.
