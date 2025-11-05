Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA apresenta texto para apoiar plano de Trump para Gaza na ONU

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/11/2025 22:48

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos apresentaram, nesta quarta-feira (5), a países parceiros, um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para apoiar o plano de paz em Gaza do presidente Donald Trump, que inclui o envio de uma força internacional, indicou a missão americana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A força de estabilização internacional está prevista em um acordo de 20 pontos que levou a um frágil cessar-fogo em 10 de outubro entre Israel e o grupo palestino Hamas, impulsionado pelos Estados Unidos.

O embaixador americano na ONU, Mike Waltz, se reuniu nesta quarta com os dez representantes não permanentes do Conselho de Segurança, e também com outros atores-chave (Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Turquia), informou um porta-voz da missão americana em comunicado, destacando o "apoio regional" à proposta.

O projeto, do qual não há data para ser submetido à votação, "saúda o Comitê de paz" — que deverá ser presidido por Trump para supervisionar o governo de transição em Gaza — e "autoriza a força de estabilização internacional delineada no plano de paz de 20 pontos" do governante americano, acrescentou o porta-voz.

Segundo o acordo, a força internacional de paz estará composta por uma coalizão formada majoritariamente por países árabes e muçulmanos, e será enviada a Gaza para supervisionar a segurança na medida em que o Exército israelense se retira.

Fontes diplomáticas indicam que vários países estão prontos para participar dessa força de estabilização, mas esperam um mandato do Conselho de Segurança para efetivamente enviar tropas ao território palestino.

Outros pontos do acordo sobre Gaza incluem o desarmamento do Hamas e a reconstrução.

abd/eml/mvl/cjc/rpr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua israel onu palestinos prisioneiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay