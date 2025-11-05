Assine
Wall Street se beneficia de cenário econômico melhor do que o esperado

AFP
AFP
05/11/2025 21:05

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (5), impulsionada pela percepção de que a economia americana está mais saudável do que o previsto, após a divulgação de novos indicadores de entidades privadas.

Após uma abertura sem dinamismo, o índice Dow Jones subiu 0,48%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,65% e o índice ampliado S&P 500 ganhou 0,37%.

"É um bom dia nos mercados, não apenas porque estão em alta, mas também porque os maiores ganhos são observados nas ações que haviam caído ontem", comentou à AFP Christopher Low, analista da FHN Financial.

"Os números econômicos melhores do que o previsto (...) compensam as preocupações com as valorizações que derrubaram as ações nos dias anteriores", afirmou José Torres, da Interactive Brokers.

O indicador ADP, cuja confiabilidade é regularmente questionada por analistas, ganha importância especial neste momento devido à falta de dados oficiais sobre o mercado de trabalho, consequência do bloqueio orçamentário que afeta a economia dos Estados Unidos.

Segundo esse relatório mensal, o setor privado criou 42 mil empregos em outubro, número superior ao previsto pelos economistas.

Esses dados revelam uma diferença importante entre a trajetória das grandes empresas, que geraram empregos, e a das menores, que principalmente eliminaram vagas.

O Fed (banco central dos EUA) "deveria considerar esses dados como uma confirmação de que os cortes de juros poderiam ajudar um pouco, mas que ainda há trabalho a fazer", avaliou Christopher Low.

Os analistas continuam, em sua maioria, apostando em um novo corte de juros na próxima reunião de política monetária do Fed, em dezembro, segundo a ferramenta de acompanhamento CME FedWatch.

tmc/er/mvl/db/dga/lm/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado novayork

