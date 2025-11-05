Assine
Barcelona evita derrota em visita ao Brugge (3-3) na Champions

Castigado três vezes em contra-ataques, o Barcelona sofreu para empatar com o Brugge em 3 a 3 nesta quarta-feira (5), na Bélgica, e evitar uma segunda derrota na 4ª rodada da Liga dos Campeões.

Em um jogo frenético, o time belga saiu na frente com um gol do alemão Nicolò Tresoldi logo aos seis minutos, mas o Barça empatou logo em seguida com Ferran Torres (8').

No entanto, quando parecia que o time catalão controlava a partida, o português Carlos Forbs fez o segundo do Brugge (17').

No segundo tempo, o Barcelona pressionou e foi recompensado com o belo gol de Lamine Yamal (61'), que invadiu a área depois de tabelar com Fermín López e tocou com categoria para marcar.

Só que a alegria durou pouco: Forbs foi lançado cara a cara com o goleiro Wojciech Szczesny e finalizou com estilo para recolocar o Brugge à frente (63').

Mas o Barcelona buscou novamente o empate em jogada de Yamal, que cruzou na área e contou com o desvio do zagueiro Christos Tzolis (77') contra o próprio patrimônio.

O time catalão escapou da derrota nos acréscimos, quando Szczesny tentou sair jogando e perdeu a bola para Romeo Vermant, que tocou para o gol vazio, mas a jogada foi anulada após revisão do VAR por falta no goleiro do Barça.

"Eles criam muito perigo no contra-ataque. Com dois passes, já estão na área. Precisamos melhorar", disse o zagueiro 'blaugrana' Eric García à plataforma Movistar+ após a partida.

"Não acho que seja só a defesa. Todos nós defendemos e atacamos. Estamos perdendo a posse de bola em zonas difíceis", lamentou García.

Com o resultado, o Barcelona fica em 11º na tabela com 7 pontos, sete atrás dos três primeiros: Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão.

