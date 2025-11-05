Copom mantém taxa Selic em 15%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) manteve, nesta quarta-feira (5), a taxa básica de juros Selic em 15%, em um esforço por conter uma inflação que tende a se moderar, mas segue fora da meta oficial.

A taxa básica de juros continua sendo uma das mais elevadas do mundo e se mantém em seu nível mais alto desde julho de 2006.

