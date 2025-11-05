Petróleo tem segundo dia de baixa

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (5) pelo segundo dia consecutivo, devido à preocupação com um possível excesso de oferta nos próximos meses.

O barril do Brent para entrega em janeiro fechou em baixa de 1,43%, aos US$ 63,52, e o do WTI para dezembro teve queda de 1,59%, aos US$ 59,60.

O relatório semanal da Administração de Informações de Energia (EIA) mostrou hoje que os estoques comerciais de petróleo bruto dos Estados Unidos aumentaram na semana encerrada em 31 de outubro, enquanto os analistas esperavam uma leve queda, segundo a mediana de um consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

A possibilidade de excesso de oferta preocupa cada vez mais o mercado. Desde a primavera, a Opep+ aplica uma política de recuperação de cotas de mercado e aumenta regularmente sua produção. No entanto, "o crescimento mundial, embora estável, é moderado, e as pressões comerciais persistentes limitam o aumento da demanda", explicou o analista Rob Haworth, da U.S. Bank Asset Management.

Após reunião no último domingo, oito membros da Opep+ anunciaram um novo aumento das cotas de produção para dezembro, antes de uma pausa programada para o primeiro trimestre de 2026.

