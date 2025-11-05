Estêvão marca e Chelsea empata com Qarabag (2-2) na Champions

Com gols do brasileiro Estêvão e do argentino Alejandro Garnacho, o Chelsea conseguiu um empate em 2 a 2 com o Qarabag nesta quarta-feira (5), no Azerbaijão, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.

O ex-atacante do Palmeiras abriu o placar para os 'Blues' aos 16 minutos em Baku, mas os donos da casa reagiram antes do intervalo, primeiro com um gol do cabo-verdiano Leandro Andrade (29') e depois com um pênalti convertido por Marko Jankovic (39').

No segundo tempo, em um contra-ataque do time inglês, Garnacho tentou passe para Estêvão e a defesa cortou, mas o argentino aproveitou a sobra e bateu de perna esquerda para empatar (53').

Com o resultado, o Chelsea soma sete pontos nesta primeira fase da Champions, ainda fora da zona de classificação direta para as oitavas de final.

Na próxima rodada, no final do mês, os campeões da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa receberão o Barcelona em Stamford Bridge.

Em jogo simultâneo, o Villarreal foi derrotado por 1 a 0 na visita ao Pafos, do Chipre, e ficou em situação complicada na Champions.

O único gol da partida foi marcado no início do segundo tempo pelo zagueiro Derrick Luckassen (47'), que mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio.

Com a derrota, o Villarreal, que está na parte de cima da tabela no Campeonato Espanhol, segue sem vencer na competição europeia, com apenas um ponto somado em quatro jogos.

bur-dam/iga/cb/rpr