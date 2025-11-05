Novo julgamento por morte de Maradona começará em 17 de março de 2026

Um tribunal argentino marcou para o dia 17 de março de 2026 o início do novo julgamento sobre as circunstâncias da morte de Diego Maradona, após a suspensão do primeiro processo em maio deste ano, segundo decisão judicial emitida nesta quarta-feira (5).

O primeiro julgamento em San Isidro, no norte de Buenos Aires, foi anulado depois que o tribunal removeu uma das juízas por ter participado da filmagem de um documentário não autorizado sobre o processo.

O escândalo terminou com a renúncia dos outros magistrados que integravam a corte e outro tribunal foi designado para abrir um novo processo.

Na decisão desta quarta-feira, o tribunal de San Isidro convocou as partes para uma audiência preliminar no dia 12 de novembro para o "tratamento e admissão das provas apresentadas".

Maradona faleceu no dia 25 de novembro de 2020 devido a um edema pulmonar enquanto se recuperava em casa de uma neurocirurgia.

Oito membros da equipe médica do astro argentino podem ser condenados a penas de 8 a 25 anos de prisão por homicídio com dolo eventual, ou seja, com ciência de que suas ações poderiam ocasionar a morte do paciente.

