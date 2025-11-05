Suárez é suspenso por agredir adversário e desfalcará Inter Miami nos playoffs da MLS
compartilheSIGA
O atacante uruguaio Luis Suárez foi punido nesta quarta-feira (5) com um jogo de suspensão por agredir um adversário e vai desfalcar o Inter Miami no jogo decisivo da primeira rodada de playoffs da MLS contra o Nashville SC.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Comitê Disciplinar da liga americana suspendeu Suárez por "conduta violenta" durante o segundo jogo do Inter na série contra o Nashville.
Aos 36 minutos do segundo tempo, o veterano uruguaio de 38 anos chutou o zagueiro Andy Nájar em uma jogada de ataque do time de Miami.
Suárez não recebeu cartão pela jogada e o Inter foi derrotado por 2 a 1. Com uma vitória para cada equipe em dois jogos, o classificado sairá de um terceiro jogo, que será disputado no próximo sábado, na Flórida.
O atacante uruguaio já havia sido suspenso por três jogos pela MLS em setembro por cuspir em um adversário na final da Leagues Cup contra o Seattle Sounders.
gbv/raa/cb/rpr