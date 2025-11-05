Assine
'Ferramentas estão prontas' para mobilizar US$ 1,3 trilhão em financiamento climático

AFP
AFP
Repórter
05/11/2025 15:10

O mundo tem "as ferramentas" necessárias para levar os esforços anuais dos setores público e privado a 1,3 trilhão de dólares em financiamento climático para os países vulneráveis, afirmaram os presidentes da COP29 e COP30 em um relatório divulgado nesta quarta-feira (5).

"Este plano de rota pretende servir como catalisador e base para a próxima fase da ação climática. Ele nos lembra que os recursos existem, que as ferramentas estão prontas e que chegou a hora de agir", declararam o azerbaijano Mujtar Babaiev e o brasileiro André Corrêa do Lago, às vésperas da chegada a Belém do Pará de dezenas de líderes mundiais para inaugurar a COP30.

alb/ico/eb/hgs/mb/am

