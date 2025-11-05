Hakimi, Dembélé e Nuno Mendes desfalcarão PSG nas próximas semanas

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, que se lesionaram na derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique (2 a 1) na Liga dos Campeões, vão desfalcar o time francês nas próximas semanas, anunciou o clube nesta quarta-feira (5).

Substituído após sofrer uma forte entrada do atacante colombiano Luis Díaz, Hakimi teve uma "entorse severa no tornozelo esquerdo, que o deixará afastado dos gramados por várias semanas", informou o PSG em comunicado.

A preocupação é grande no Marrocos, já que o lateral-direito é o melhor jogador da seleção do país, sede da próxima Copa Africana de Nações, que começa no dia 21 de dezembro.

Uma semana depois de ser titular pela primeira vez na temporada ao voltar de lesão, Dembélé sentiu a panturrilha esquerda contra o Bayern e "ficará em tratamento nas próximas semanas".

O atacante, que recebeu o prêmio Bola de Ouro há pouco mais de um mês, também vai desfalcar a seleção francesa nos jogos de novembro das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Por último, o lateral-esquerdo português Nuno Mendes também sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e ficará fora de ação "nas próximas semanas".

Até o retorno dos três, Warren Zaïre-Emery ou o jovem de 16 anos David Boly podem substituir Hakimi. No caso de Nuno Mendes, Lucas Hernández e o brasileiro Lucas Beraldo são os candidatos a preencher sua vaga.

