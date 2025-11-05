Assine
Internacional

Bombardeio israelense deixou 1 morto no sul do Líbano

AFP
AFP
Repórter
05/11/2025 14:58

Um bombardeio israelense no sul do Líbano matou uma pessoa e feriu outra nesta quarta-feira (5), informou o Ministério da Saúde libanês, poucos dias depois de Israel ter alertado que intensificaria seus ataques contra o Hezbollah.

O ministério afirmou em um comunicado que o "ataque do inimigo israelense" atingiu um veículo em Burj Rahal.

Segundo a agência de notícias estatal libanesa (NNA), o bombardeio ocorreu perto de uma escola, causando "pânico e terror" entre os estudantes.

O Exército israelense alegou ter matado Hussin Jaber Dib, a quem acusou de pertencer à força Radwan, unidade de elite do Hezbollah.

Israel bombardeou o Líbano diversas vezes, apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que visava encerrar mais de um ano de hostilidades com o grupo xiita. Nos últimos dias, intensificou seus ataques.

