Internacional

Angelina Jolie realiza visita surpresa à cidade ucraniana de Kherson

05/11/2025 14:58

Angelina Jolie, antiga enviada da ONU para os refugiados, realizou nesta quarta-feira (5) uma visita surpresa a Kherson, no sul da Ucrânia, informou a imprensa ucraniana.

A atriz americana visitou centros médicos, incluindo uma maternidade e um hospital infantil nesta cidade, ocupada pela Rússia durante vários meses em 2022, segundo veículos de imprensa locais e nacionais ucranianos.

Uma autoridade local, Vitali Bogdanov, publicou no Facebook uma foto em que ela aparece com um colete à prova de balas com insígnias ucranianas.

Nem a atriz nem o governo ucraniano comunicaram oficialmente essa visita.

A estrela de Hollywood, que foi enviada especial da ONU para os refugiados entre 2012 e 2022, já havia visitado a Ucrânia poucos meses após o início da invasão russa e se reunido com deslocados em Lviv, no oeste do país.

