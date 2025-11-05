Secretário-geral da OEA pede aceleração do envio de força contra gangues no Haiti

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pediu, nesta quarta-feira (5), aos países membros que acelerem suas contribuições para o envio de uma força contra gangues no Haiti, diante do caos e da violência que predominam no país caribenho.

A realização de eleições no país, controlado por gangues do crime organizado, não parece provável antes de fevereiro, explicou Ramdin diante do Conselho Permanente da organização.

"Espero que possamos progredir porque estou um tanto preocupado diante do enorme custo que a violência das gangues representa para o povo do Haiti", declarou.

O secretário-geral da OEA apresentou uma nova versão do roteiro elaborado junto ao governo provisório haitiano e à ONU para restaurar a ordem e a governabilidade no país.

A segurança é a condição essencial, disse Ramdin.

A missão de paz da ONU, assumida pelo Quênia em 2023 com poucos resultados, será substituída pela força multinacional de combate às gangues, conforme a decisão de setembro do Conselho de Segurança da ONU.

"Precisamos começar este processo o mais rápido possível, porque no vazio [de poder] estamos vendo movimentos das gangues que aparentemente sentem que têm espaço para operar", alertou Ramdin.

Há menos de um mês, uma reunião do gabinete do governo em Porto Príncipe foi realizada enquanto, nos arredores do Palácio Nacional, gangues e forças de segurança se enfrentavam a tiros.

Durante o turno de intervenções, a Guatemala anunciou que iria reforçar sua presença na missão de combate às gangues e que até abril de 2026 terá mobilizado 300 membros da polícia militar ao Haiti.

No roteiro para o Haiti, está previsto realizar eleições o mais rápido possível. O país mais pobre da América Latina não realiza eleições desde 2016.

"É algo que parece difícil de alcançar antes de fevereiro. Então, precisaremos de estruturas de governo legítimas. Ou, pelo menos, aprovar estruturas de governo para depois de fevereiro", explicou Ramdin.

jz/mel/rm/aa