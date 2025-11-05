Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Secretário-geral da OEA pede aceleração do envio de força contra gangues no Haiti

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/11/2025 14:23

compartilhe

SIGA

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pediu, nesta quarta-feira (5), aos países membros que acelerem suas contribuições para o envio de uma força contra gangues no Haiti, diante do caos e da violência que predominam no país caribenho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A realização de eleições no país, controlado por gangues do crime organizado, não parece provável antes de fevereiro, explicou Ramdin diante do Conselho Permanente da organização.

"Espero que possamos progredir porque estou um tanto preocupado diante do enorme custo que a violência das gangues representa para o povo do Haiti", declarou.

O secretário-geral da OEA apresentou uma nova versão do roteiro elaborado junto ao governo provisório haitiano e à ONU para restaurar a ordem e a governabilidade no país.

A segurança é a condição essencial, disse Ramdin.

A missão de paz da ONU, assumida pelo Quênia em 2023 com poucos resultados, será substituída pela força multinacional de combate às gangues, conforme a decisão de setembro do Conselho de Segurança da ONU.

"Precisamos começar este processo o mais rápido possível, porque no vazio [de poder] estamos vendo movimentos das gangues que aparentemente sentem que têm espaço para operar", alertou Ramdin.

Há menos de um mês, uma reunião do gabinete do governo em Porto Príncipe foi realizada enquanto, nos arredores do Palácio Nacional, gangues e forças de segurança se enfrentavam a tiros.

Durante o turno de intervenções, a Guatemala anunciou que iria reforçar sua presença na missão de combate às gangues e que até abril de 2026 terá mobilizado 300 membros da polícia militar ao Haiti.

No roteiro para o Haiti, está previsto realizar eleições o mais rápido possível. O país mais pobre da América Latina não realiza eleições desde 2016.

"É algo que parece difícil de alcançar antes de fevereiro. Então, precisaremos de estruturas de governo legítimas. Ou, pelo menos, aprovar estruturas de governo para depois de fevereiro", explicou Ramdin.

jz/mel/rm/aa

Tópicos relacionados:

crime diplomacia governo haiti oea

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay