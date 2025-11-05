Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Putin diz que Rússia está avaliando retomar testes nucleares

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/11/2025 13:14

compartilhe

SIGA

O presidente Vladimir Putin declarou, nesta quarta-feira (5), que a Rússia poderia retomar seus testes nucleares se os Estados Unidos decidirem fazer o mesmo, em resposta às declarações de seu homólogo, Donald Trump, que ordenou ao Pentágono "começar a testar" as armas nucleares americanas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante uma reunião de seu Conselho de Segurança, Putin encarregou as instâncias competentes a "fazerem todo o necessário para compilar informação adicional sobre este assunto (...) e apresentar propostas coordenadas sobre o possível início de trabalhos preparatórios para testes nucleares", segundo declarações transmitidas pela televisão.

Putin considerou uma "questão séria" as declarações de Trump, que assegurou que seu país realizaria estes testes pois "outros países fazem", sem esclarecer se se referia a fazer explosões nucleares, o que não é realizado nos Estados Unidos desde 1992.

O último teste nuclear de Moscou remonta a 1990, pouco antes da queda da União Soviética. No entanto, a Rússia testa regularmente, assim como outros países, com vetores que não transportam carga nuclear, como fez recentemente com o drone submarino Poseidon e o míssil Burevestnik.

O líder russo assegurou, nesta quarta-feira, que a Rússia "sempre respeitou escrupulosamente suas obrigações em virtude do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares", mas "se os Estados Unidos ou outros Estados signatários do Tratado realizassem estes testes, a Rússia se veria obrigada a tomar medidas adequadas em represália".

O ministro russo da Defesa, Andrei Belousov, disse "considerar que é apropriado iniciar imediatamente a preparação de testes nucleares em larga escala", citando o arquipélago de Nova Zembla, no Ártico, como possível campo de testes.

Segundo ele, os planos americanos "aumentam consideravelmente o nível de ameaça militar para a Rússia".

bur/thm/meb-hgs/mb/mvv/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra nuclear russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay