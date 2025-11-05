Assine
Internacional

Setor privado criou mais empregos do que o esperado em outubro nos EUA

05/11/2025 11:10

O setor privado criou 42.000 empregos nos Estados Unidos em outubro, mais do que o esperado pelos investidores, segundo a pesquisa da ADP/Stanford Lab publicada nesta quarta-feira (5).

No mês passado, este estudo periódico relatou uma eliminação de postos de trabalho.

Esses dados são um termômetro do mercado de trabalho, embora sua confiabilidade seja regularmente questionada pelos analistas.

Mas têm uma importância crucial neste momento, já que não há dados oficiais sobre o mercado de trabalho devido ao "shutdown" ou fechamento parcial de serviços públicos por falta de acordo orçamentário no Congresso.

O atual fechamento é, desde esta quarta-feira, o mais longo da história dos Estados Unidos.

Em setembro, a perda líquida de empregos no setor privado foi de 29.000 postos.

O consenso reunido pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal entre economistas para outubro indicava 22.000 novos postos criados.

"O setor privado somou empregos em outubro pela primeira vez desde julho, mas as contratações foram modestas em relação ao que relatamos no início do ano", resumiu a economista-chefe da ADP, Nela Richardson.

