Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Prisão perpétua para enfermeiro na Alemanha pelo assassinato de 10 pacientes

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/11/2025 10:14

compartilhe

SIGA

Um enfermeiro foi condenado, nesta quarta-feira (5), à prisão perpétua pelo assassinato de 10 pacientes pelo tribunal de Aachen (oeste da Alemanha), em um país marcado por vários casos de assassinos em série entre profissionais da saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acusado, de 44 anos, que trabalhava na área de cuidados paliativos, também foi declarado culpado de 27 tentativas de assassinato.

Os crimes aconteceram entre dezembro de 2023 e maio de 2024 no hospital de Würselen, perto de Aachen.

O tribunal seguiu os pedidos da Promotoria, que também havia solicitado que, devido à gravidade dos fatos, o acusado não tenha a possibilidade de libertação após 15 anos de reclusão, como geralmente é possível na Alemanha. 

Os advogados de defesa haviam pedido a absolvição.

No início do julgamento, em março, o enfermeiro era acusado de nove assassinatos, número que aumentou para 10 no veredicto. 

Segundo o documento de acusação, ele teria administrado overdoses de sedativos ou analgésicos aos seus pacientes, a maioria idosos em fase terminal.

"O objetivo dele era imobilizar aqueles que precisavam de cuidados para ter a menor quantidade de trabalho possível durante seus turnos noturnos", afirmou a Promotoria.

O acusado se posicionou como "dono da vida e da morte", afirmou a Promotoria no início do processo.

Segundo a acusação, o enfermeiro trabalhava "sem entusiasmo, nem motivação". Diante das necessidades dos pacientes que exigiam muitos cuidados, teria se mostrado "irritado" e sem empatia.

A Promotoria de Aachen indicou à AFP que foram realizadas novas exumações com o objetivo de descobrir outras possíveis vítimas e que um segundo julgamento pode ser determinado.

tbh-clp/alf/clc/mab/jvb/fp/aa

Tópicos relacionados:

alemanha homicidio justica saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay