Prisão perpétua para enfermeiro na Alemanha pelo assassinato de 10 pacientes
compartilheSIGA
Um enfermeiro foi condenado, nesta quarta-feira (5), à prisão perpétua pelo assassinato de 10 pacientes pelo tribunal de Aachen (oeste da Alemanha), em um país marcado por vários casos de assassinos em série entre profissionais da saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O acusado, de 44 anos, que trabalhava na área de cuidados paliativos, também foi declarado culpado de 27 tentativas de assassinato.
Os crimes aconteceram entre dezembro de 2023 e maio de 2024 no hospital de Würselen, perto de Aachen.
O tribunal seguiu os pedidos da Promotoria, que também havia solicitado que, devido à gravidade dos fatos, o acusado não tenha a possibilidade de libertação após 15 anos de reclusão, como geralmente é possível na Alemanha.
Os advogados de defesa haviam pedido a absolvição.
No início do julgamento, em março, o enfermeiro era acusado de nove assassinatos, número que aumentou para 10 no veredicto.
Segundo o documento de acusação, ele teria administrado overdoses de sedativos ou analgésicos aos seus pacientes, a maioria idosos em fase terminal.
"O objetivo dele era imobilizar aqueles que precisavam de cuidados para ter a menor quantidade de trabalho possível durante seus turnos noturnos", afirmou a Promotoria.
O acusado se posicionou como "dono da vida e da morte", afirmou a Promotoria no início do processo.
Segundo a acusação, o enfermeiro trabalhava "sem entusiasmo, nem motivação". Diante das necessidades dos pacientes que exigiam muitos cuidados, teria se mostrado "irritado" e sem empatia.
A Promotoria de Aachen indicou à AFP que foram realizadas novas exumações com o objetivo de descobrir outras possíveis vítimas e que um segundo julgamento pode ser determinado.
tbh-clp/alf/clc/mab/jvb/fp/aa