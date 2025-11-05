Países latino-americanos buscam atrair o turismo europeu em feira de Londres
Os países da América Latina participam da feira de turismo World Travel Market (WTM), que acontece esta semana em Londres, na esperança de aumentar o número de visitantes europeus.
A World Travel Market começou na terça e termina na quinta-feira. Juntamente com a ITB de Berlim e a FITUR de Madri, é uma das principais feiras de turismo da Europa.
O Brasil, segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), bateu todos os recordes de visitantes entre janeiro e setembro deste ano, com 7,09 milhões de turistas.
"Este é o melhor momento da história do Brasil. Nunca atingimos 7 milhões em um único ano. E acreditamos que, até dezembro, chegaremos a 9 milhões, pois a alta temporada está apenas começando", declarou à AFP o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.
Países americanos como Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai e Paraguai são os que mais enviam turistas para o Brasil, seguidos por países europeus como França, Portugal e Alemanha.
- Crescimento do Brasil -
"O mercado europeu tem um interesse muito grande em cultura e natureza. O crescimento de visitantes europeus em 2025 está projetado em 24% em comparação com o ano passado", acrescentou Freixo.
Em relação ao Reino Unido, ele destacou que "há um enorme potencial de crescimento". "O Brasil é o país mais visitado da América Latina pelos ingleses, mas não chega a 2% dos turistas ingleses que viajam para o exterior", acrescentou.
O representante do México para o turismo, Miguel Aguíñiga, destacou que, depois dos Estados Unidos e do Canadá, Espanha e Reino Unido são seus melhores mercados.
"No ranking mundial, em termos de visitantes recebidos, ocupamos o sexto lugar, atrás da França, Espanha, Estados Unidos, Turquia e Itália", observou.
O ministro do Turismo do Equador, Mateo Estrella, também confirmou à AFP o interesse de seu país no mercado europeu.
A Europa é o terceiro maior mercado para o turismo equatoriano, depois dos Estados Unidos e países com os quais faz fronteira. Segundo Estrella, os turistas europeus vêm principalmente da Espanha, do Reino Unido e da Alemanha.
Para seu homólogo de Cuba, Juan Carlos García Granda, o mercado europeu também é uma prioridade. Entre os países europeus, o ministro destacou o interesse em fortalecer o mercado britânico.
"É um mercado que sequer está diretamente ligado a Cuba hoje. No entanto, isso não diminui a nossa esperança de que conseguiremos essa conexão em algum momento", ressaltou García Granda.
Canadá, Rússia, Estados Unidos, Alemanha e Espanha foram os cinco países de onde os turistas mais viajaram para Cuba em 2024.
Contudo, o ministro lamentou que uma das "prioridades" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja "trabalhar para reduzir o fluxo de turistas para Cuba".
