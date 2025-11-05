Assine
Japão mobiliza militares para enfrentar ataques fatais de ursos

O Japão começou a mobilizar soldados nesta quarta-feira (5) em uma região do norte do país afetada por uma série de ataques de ursos, que deixaram 12 mortos desde o início do ano.

O governo da nova primeira-ministra do país, Sanae Takaichi, está elaborando um pacote de medidas especiais para enfrentar a crise, que deixou mais de 100 feridos desde abril.

Devido às rigorosas leis japonesas sobre armas de fogo, as tropas não portarão rifles ou pistolas, nem devem caçar os animais.

Os militares utilizarão sprays repelentes, bastões, escudos, óculos de proteção, coletes à prova de balas e lançadores de redes, informou o Ministério da Defesa. 

Segundo especialistas, a baixa colheita de bolotas (fruto do carvalho e fonte de alimento dos ursos) deste ano fez com que a crescente população de ursos do arquipélago asiático se aproximasse das cidades em busca de alimentos, em particular em regiões do norte como Akita e Iwate.

A queda da população rural também tem apagado as fronteiras tradicionais entre as cidades e os habitats destes mamíferos, o que os incentiva a expandir seus territórios para áreas residenciais, segundo os pesquisadores.

As Forças de Defesa do Japão concordaram em oferecer assistência logística às áreas rurais e às comunidades aterrorizadas, incluindo o transporte de armadilhas para ursos. 

hih/aph/pbt/arm/jvb/fp

