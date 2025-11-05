China prolonga suspensão de tarifa adicional de 24% a produtos americanos

A China anunciou nesta quarta-feira (5) que prolongará por um ano a suspensão da tarifa adicional de 24% que havia adotado para produtos americanos, mantendo a taxa geral de 10%.

Uma declaração publicada no site do Ministério das Finanças, que cita o Conselho de Estado de Pequim, afirma que "durante um ano continuará suspensa a tarifa de 24% sobre produtos norte-americanos, (e) será mantida uma tarifa de 10%".

O comunicado indica que a suspensão acontece após "o consenso alcançado nas consultas econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos" e que entrará em vigor no dia 10 de novembro.

O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump, se reuniram na Coreia do Sul na semana passada e decidiram prolongar a delicada trégua comercial por um ano, após várias rodadas de negociações.

Na terça-feira, Trump formalizou um acordo com o qual Washington reduzirá as tarifas adicionais sobre importações chinesas de 20% para 10%, também com efeito a partir de 10 de novembro.

Em uma declaração separada, a China também anunciou nesta quarta-feira que suspendeu as tarifas de até 15% sobre a soja e outros produtos agrícolas dos Estados Unidos.

As tensões entre as duas maiores economias do mundo dispararam neste ano, depois que Washington e Pequim adotaram tarifas aduaneiras cada vez mais elevadas.

Em um determinado momento, as tarifas dos dois países atingiram três dígitos, o que afetou os mercados e dificultou as cadeias de suprimentos.

bur-je/dhw/arm/mas