Internacional

Democratas vencem eleições para governador em Nova Jersey (imprensa)

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 23:50

A congressista democrata Mikie Sherrill venceu a disputa para o governo estadual de Nova Jersey nesta terça-feira (4), segundo projeções da imprensa dos Estados Unidos, em um pleito visto como um teste de popularidade para o presidente Donald Trump em seu retorno à Casa Branca.

Sherril, uma ex-piloto da Marinha que se apoiou em suas credenciais de segurança nacional, derrotou o empresário republicano e ex-deputado estadual Jack Ciattarelli.

ft/aha/rpr

Tópicos relacionados:

eleicoes eua jersey nova politica

