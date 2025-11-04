Democratas vencem eleições para governador em Nova Jersey (imprensa)

A congressista democrata Mikie Sherrill venceu a disputa para o governo estadual de Nova Jersey nesta terça-feira (4), segundo projeções da imprensa dos Estados Unidos, em um pleito visto como um teste de popularidade para o presidente Donald Trump em seu retorno à Casa Branca.

Sherril, uma ex-piloto da Marinha que se apoiou em suas credenciais de segurança nacional, derrotou o empresário republicano e ex-deputado estadual Jack Ciattarelli.

ft/aha/rpr