Partido Democrata conquista governo da Virgínia em pleito crucial para Trump

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 22:28

A democrata Abigail Spanberger foi eleita nesta terça-feira (4) governadora do estado da Virgínia, segundo projeções da imprensa dos Estados Unidos, num pleito que é considerado um termômetro dos primeiros nove meses de Donald Trump em seu retorno à Casa Branca.

Spanberger, ex-agente da CIA de 46 anos, era a grande favorita nas pesquisas para se tornar a primeira mulher governadora deste estado da Costa Leste, dirigido pelo republicano Glenn Youngkin nos últimos quatro anos.

As projeções da vitória da democrata foram antecipadas pelos canais NBC News, CNN e CBS News.

