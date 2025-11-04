Assine
Trump volta a nomear aliado de Musk para chefiar Nasa

Donald Trump nomeou nesta terça-feira (4), pela segunda vez, o empresário bilionário e ex-astronauta Jared Isaacman, próximo do dono da SpaceX, Elon Musk, para o cargo de diretor da Nasa.

O presidente americano fez este anúncio na plataforma Truth Social seis meses depois de retirar sua primeira indicação de Isaacman para chefiar a agência espacial dos Estados Unidos, em meio ao distanciamento de Musk, que tinha sido seu aliado na política de reduzir o tamanho do governo federal.

Caso seja confirmado pelo Senado, Isaacman substituirá o secretário de Transporte, Sean Duffy, que atua como diretor interino da Nasa.

"A paixão de Jared pelo espaço, sua experiência como astronauta e sua dedicação em ampliar os limites da exploração, desvendar os mistérios do universo e promover a nova economia espacial o tornam a pessoa ideal para dirigir a Nasa", afirmou Trump em sua publicação.

O magnata republicano retirou a primeira nomeação de Isaacman em maio, no auge da disputa entre Musk e Trump por um projeto de lei fiscal.

Na época, a Casa Branca explicou que a indicação foi retirada devido ao apoio prévio de Isaacman aos democratas.

