Luis Díaz faz 2, é expulso e Bayern vence PSG (2-1) na França pela Champions

O Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 nesta terça-feira (4), no Parque dos Príncipes, com dois gols do atacante colombiano Luis Díaz, que foi expulso ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Bayern assume a liderança da Champions com os mesmos 12 pontos do Arsenal, mas fica na ponta da tabela pelo critério de desempate do número de gols marcados.

Antes de receber cartão vermelho por uma entrada dura no lateral Achraf Hakimi (45'+7), Díaz abriu o placar aproveitando rebote do goleiro Lucas Chevalier (4') e fez o segundo depois de roubar a bola do zagueiro brasileiro Marquinhos, invadir a área e bater cruzado (32').

No segundo tempo, o PSG aproveitou a vantagem numérica para pressionar em busca do empate, mas só conseguiu diminuir com um gol do português João Neves, que acertou um voleio na área após cruzamento de Kang-In Lee (74').

Além da derrota, a noite foi desastrosa para o time parisiense devido à lesão de Hakimi e à saída do atacante Ousmane Dembélé, que foi substituído no primeiro tempo (25'), logo depois de ter marcado o gol que seria o do empate dos franceses, mas que foi anulado por impedimento.

Eleito o melhor jogador do mundo na premiação da Bola de Ouro, Dembelé deixou o campo e foi direto para o vestiário, aparentemente com problemas físicos.

Já o Bayern continua com sua campanha perfeita na temporada. O time do técnico Vincent Kompany, que agora fica perto de uma das vagas diretas nas oitavas de final da Champions, também lidera o Campeonato Alemão com 100% de aproveitamento depois de nove rodadas.

iga/dam/cb/am