Wall Street fecha em baixa entre preocupações por altos níveis de valorização

04/11/2025 19:26

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (4), em meio a temores sobre os níveis de valorização de algumas empresas de tecnologia, em um contexto de expectativas cada vez mais elevadas para o setor de inteligência artificial (IA).

O Dow Jones perdeu 0,53%, o índice Nasdaq caiu 2,04% e o índice ampliado S&P 500 recuou 1,17%.

"As preocupações relacionadas aos níveis de valorização freiam o otimismo dos investidores", comentou Jose Torres, da Interactive Brokers.

O mercado tem "expectativas muito altas em relação ao futuro das ações ligadas à IA", mas, em alguns casos, o desempenho financeiro desses grupos não é "suficientemente sólido para justificar uma capitalização de mercado tão elevada", disse à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

O dinamismo de Wall Street nos últimos meses se apoiou, em parte, no entusiasmo em torno do desenvolvimento da IA e na assinatura de contratos comerciais de dezenas de bilhões de dólares.

"Outra preocupação importante é a falta de dinamismo em outros setores do mercado", acrescentou Sarhan.

"As ações do setor imobiliário, de restaurantes, do comércio varejista... observamos um enfraquecimento em vez de um fortalecimento", ressaltou.

Ao mesmo tempo, os mercados operam com poucos dados econômicos devido ao fechamento do governo nos Estados Unidos, que nesta quarta-feira entra em seu 36º dia — um recorde de duração.

"Se você dispõe de dados, pode tomar decisões inteligentes; se não os tem, avança às cegas", destacou Sarhan.

O bloqueio do orçamento federal também significa que centenas de milhares de funcionários públicos foram demitidos e que as ajudas sociais estão fortemente afetadas — um fator de preocupação quanto à situação da economia americana.

