Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sobe para 43 número de mortos pelo furacão Melissa no Haiti

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 18:18

compartilhe

SIGA

O furacão Melissa deixou pelo menos 43 mortos no Haiti, informaram autoridades locais nesta terça-feira (4), o que eleva a 76 o número de falecidos na passagem de uma das piores tempestades em um século pelo Caribe.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Melissa devastou regiões inteiras da Jamaica e provocou inundações no Haiti e em Cuba durante sua trajetória de vários dias pelo Caribe.

Na Jamaica, o furacão deixou ao menos 32 mortos, embora o governo do país tenha admitido na segunda-feira que o balanço vai aumentar.

Além dos 43 mortos, o furacão deixou 13 desaparecidos no Haiti, segundo um documento da Defesa Civil transmitido à AFP.

As autoridades haitianas decretaram três dias de luto nacional.

str-vla/bpe/eml/dga/db/mvv/am

Tópicos relacionados:

clima cuba haiti jamaica meteorologia tempestade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay