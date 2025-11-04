Assine
Arsenal vence Slavia Praga (3-0) e se mantém 100% na Champions

04/11/2025 17:18

O Arsenal venceu o Slavia Praga fora de casa por 3 a 0 nesta terça-feira (4) e somou sua quarta vitórias em quatro jogos na Liga dos Campeões.

Um pênalti convertido por Bukayo Saka (32') e dois gols no segundo tempo do espanhol Mikel Merino (46' e 68') colocam os 'Gunners' provisoriamente na liderança isolada da competição continental, à espera dos demais resultados da rodada.

Com o resultado praticamente garantido, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, colocou em campo no minuto 78 o meio-campista Max Dowman, que aos 15 anos e 309 dias de idade se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida de Champions.

Com 12 pontos, 11 gols marcados e nenhum sofrido, o time londrino, que lidera a Premier League, também mostra sua força na competição europeia, na qual os oito primeiros colocados da primeira fase avançam diretamente para as oitavas de final, evitando uma fase de mata-mata prévia que terá as equipes que terminarem entre a nona e a 24ª posições.

