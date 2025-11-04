Assine
Internacional

Corpo de refém em Gaza é entregue à Cruz Vermelha, diz exército israelense

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/11/2025 15:58

O corpo de um refém cativo em Gaza foi entregue à Cruz Vermelha como parte do acordo de cessar-fogo em curso com o Hamas, anunciou o exército israelense nesta terça-feira (4).

"Segundo a informação proporcionada pela Cruz Vermelha, o caixão com o corpo de um refém falecido foi entregue para sua custódia e se dirige às tropas das IDF [Forças de Defesa de Israel, como é chamado o exército israelense] na Faixa de Gaza", informou a instituição militar em um comunicado.

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

